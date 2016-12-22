Порошенко отказался прогнозировать наступление мира на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не хочет давать прогнозы о том, когда на территории страны наступит мир, поскольку это было бы нечестно по отношению к украинским гражданам. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «СК1», сообщается на сайте президента Украины.

«Я не буду обещать час. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за ее будущее», — ответил он на вопрос о том, когда, по его мнению, наступит мир.

По его словам, для того, чтобы в стране наступил мир, Украине нужна сильная армия, поддержка международного сообщества и санкции в отношении «страны-агрессора». При этом Порошенко подчеркнул, что не признает заключение соглашений о мире на условиях капитуляции.​

Порошенко также отметил, что не собирается спрашивать у президента России Владимира Путина разрешения для вступления в НАТО или Евросоюз, и назвал Североатлантический альянс единственным инструментом для обеспечения нацбезопасности страны. «Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед, в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, в том числе​ в Азовском море», — сказал Порошенко.

В июле Путин на встрече с послами и постоянными представителями России заявил, что Москва будет соразмерно отвечать на возникающие угрозы и агрессивные действия стран Запада, отметив, что им необходимо учитывать последствия в случае включения в НАТО Украины и Грузии.