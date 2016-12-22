Социолог заявил о пророссийских взглядах у каждого шестого украинца

Каждый шестой гражданин Украины хорошо относится к России и ее президенту Владимиру Путину, заявил глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович изданию «Обозреватель».

«В основном, конечно, это подконтрольная часть Донбасса, восточная и южная Украина. Эти люди, положительно относятся к Путину, к России, они выступают за восстановление всех этих связей», — сказал он. Глава группы «Рейтинг» подчеркнул, что подобные взгляды разделяют около 16% украинцев.

По оценке социолога, таким образом в Верховную раду могут прийти пророссийски ориентированные политические силы. В то же время, кандидат в президенты Украины с пророссийскими взглядами не сможет победить на выборах, добавил Антипович. Социолог не уточнил, сколько человек приняли участие в опросе и когда он был проведен.

В августе социологическая группа «Рейтинг» сообщила, что рейтинг кандидатов в президенты Украины возглавила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую были готовы проголосовать 17,7% респондентов, в то же время действующему президенту страны Петру Порошенко свои голоса были готовы отдать 8,3% опрошенных.