Суд в Москве арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов арестован по делу о получении взятки. Речь идет о квартире площадью более 105 кв. м, расположенной недалеко от Рублевского шоссе

Басманный районный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, следует из материалов дела, сообщает «РИА Новости».

Речь идет о квартире площадью более 105 кв. м, расположенной в ЖК бизнес-класса на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе.

Как считает следствие, Кузнецов получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу на сумму более 372 млн руб. Тогда генерал занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил, среди его обязанностей было размещение курсантов КВВУ. Главным кадровиком Минобороны он стал в мае 2023 года.

В мае этого года Кузнецова задержали. Сейчас он находится под арест. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

ТАСС сообщал, что генерал отрицает свою вину, но сотрудничает со следствием. Он дал показания на Мартиросяна, который стал вторым фигурантом этого дела.