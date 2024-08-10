Суд в Москве арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны
Басманный районный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, следует из материалов дела, сообщает «РИА Новости».
Речь идет о квартире площадью более 105 кв. м, расположенной в ЖК бизнес-класса на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе.
Как считает следствие, Кузнецов получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу на сумму более 372 млн руб. Тогда генерал занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил, среди его обязанностей было размещение курсантов КВВУ. Главным кадровиком Минобороны он стал в мае 2023 года.
В мае этого года Кузнецова задержали. Сейчас он находится под арест. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
ТАСС сообщал, что генерал отрицает свою вину, но сотрудничает со следствием. Он дал показания на Мартиросяна, который стал вторым фигурантом этого дела.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»
В Курской области сбили семь украинских ракет
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области
Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»