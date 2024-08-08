Главному кадровику Минобороны сократили срок ареста
Второй западный окружной военный суд сократил на один месяц срок ареста начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, передает ТАСС.
Он должен был находиться в СИЗО до 12 октября по решению 235-го гарнизонного военного суда, но обжаловал продление этих сроков. «Установить обвиняемому срок меры пресечения до 12 сентября. В остальной части постановление оставить без изменений», — приводит агентство слова судьи. Заседание проводилось в закрытом режиме.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Второго западного окружного суда.
Кузнецова задержали 13 мая, из его дома были изъяты более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, Кузнецов получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного предпринимателя Левы Мартиросяна взамен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб. Вменяемый эпизод относится к деятельности чиновника на посту начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России, который он занимал с мая 2010 года. В числе его обязанностей было размещение курсантов КВВУ.
В мае 2023 года Кузнецова назначили руководителем Главного управления кадров Минобороны России.
ТАСС со ссылкой на источники отмечает, что чиновник не признал свою вину, но сотрудничает со следствием. В частности, по данным агентства, он дал показания на Мартиросяна, который стал вторым фигурантом этого дела.
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