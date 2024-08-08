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Главному кадровику Минобороны сократили срок ареста

Главному кадровику Минобороны Кузнецову сократили срок ареста на один месяц
Срок ареста обвиняемого в получении особо крупной взятки Юрия Кузнецова сократили до 12 сентября. Ранее суд продлил меру пресечения до 12 октября, но чиновник обжаловал это решение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Второй западный окружной военный суд сократил на один месяц срок ареста начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, передает ТАСС.

Он должен был находиться в СИЗО до 12 октября по решению 235-го гарнизонного военного суда, но обжаловал продление этих сроков. «Установить обвиняемому срок меры пресечения до 12 сентября. В остальной части постановление оставить без изменений», — приводит агентство слова судьи. Заседание проводилось в закрытом режиме.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Второго западного окружного суда.

Кузнецова задержали 13 мая, из его дома были изъяты более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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По версии следствия, Кузнецов получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного предпринимателя Левы Мартиросяна взамен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб. Вменяемый эпизод относится к деятельности чиновника на посту начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России, который он занимал с мая 2010 года. В числе его обязанностей было размещение курсантов КВВУ.

В мае 2023 года Кузнецова назначили руководителем Главного управления кадров Минобороны России.

ТАСС со ссылкой на источники отмечает, что чиновник не признал свою вину, но сотрудничает со следствием. В частности, по данным агентства, он дал показания на Мартиросяна, который стал вторым фигурантом этого дела.

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Минобороны Россия взятка коррупция военный суд Юрий Кузнецов арест аппеляция
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