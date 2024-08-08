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Политика ,  
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ТАСС узнал о сотрудничестве главного кадровика Минобороны со следствием

Юрий Кузнецов (справа)
Юрий Кузнецов (справа) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, сотрудничает со следствием, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Кузнецов не отказывался от дачи показаний, он был дважды допрошен — сначала как подозреваемый, потом как обвиняемый. Он сотрудничает с органами следствия, которые занимаются расследованием его дела», — приводит агентство слова собеседника.

По данным ТАСС, Кузнецов дал показания на второго обвиняемого по делу, краснодарского предпринимателя Леву Мартиросяна.

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Юрий Кузнецов

По версии следствия, Кузнецов получил взятку за организацию заключения контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Взамен предприниматель приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре.

На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России. В его обязанности входило обеспечение размещения курсантов КВВУ.

С мая 2023 года Кузнецов руководит Главным управлением кадров Минобороны. Его задержали по подозрению в получении взятки 13 мая, а затем арестовали. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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