ТАСС узнал о сотрудничестве главного кадровика Минобороны со следствием

Юрий Кузнецов (справа) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, сотрудничает со следствием, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Кузнецов не отказывался от дачи показаний, он был дважды допрошен — сначала как подозреваемый, потом как обвиняемый. Он сотрудничает с органами следствия, которые занимаются расследованием его дела», — приводит агентство слова собеседника.

По данным ТАСС, Кузнецов дал показания на второго обвиняемого по делу, краснодарского предпринимателя Леву Мартиросяна.

По версии следствия, Кузнецов получил взятку за организацию заключения контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Взамен предприниматель приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре.

На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России. В его обязанности входило обеспечение размещения курсантов КВВУ.

С мая 2023 года Кузнецов руководит Главным управлением кадров Минобороны. Его задержали по подозрению в получении взятки 13 мая, а затем арестовали. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.