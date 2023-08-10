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Президент Абхазии попал в больницу в Москве

Причиной обращения президента в медучреждение стало обострение мочекаменной болезни. В пресс-службе главы республики заявили, что угрозы для жизни нет
Аслан Бжания
Аслан Бжания (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в медучреждение Москвы во время рабочей поездки в Россию из-за обострения в мочекаменной болезни». Об этом РБК сообщили в пресс-службе президента.

«Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации глава государства в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование», — уточнили в аппарате главы республики. — По предварительным данным, у президента обострение мочекаменной болезни, при этом какой-либо угрозы жизни нет».

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