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В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва

Администрация Сергиева Посада: после взрыва на заводе введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен после взрыва на складе с пиротехникой. В результате погибла женщина, свыше 50 человек пострадали, в жилых домах выбило стекла
Фото: Дмитрий Белицкий
Фото: Дмитрий Белицкий

Власти Сергиево-Посадского городского округа после взрыва ввели режим ЧС, сообщается в телеграм-канале администрации.

Замглавы администрации Оксана Ероханова пояснила, что это позволит привлечь дополнительные силы для восстановления пострадавших объектов, а также «собирать, систематизировать и анализировать данные».

В среду, 9 августа, на складе пиротехники, который частная компания арендовала на территории Загорского оптико-механического завода, произошел взрыв. По данным Mash, речь идет о складе компании «Пиро-Росс». Фирма разрабатывает и производит пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия, организует и проводит фейерверки, перевозит опасные грузы. В марте ее признали банкротом.

В результате, по последним данным, пострадали 56 человек, госпитализированы 30 из них. Одна женщина 1978 года рождения умерла в больнице, это сотрудница цеха на Загорском оптико-механическом заводе. Из-за взрывной волны оказались повреждены 38 многоквартирных домов, власти получили обращения о выбитых стеклах примерно от 100 жителей. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Сергиев Посад Загорский оптико-механический завод режим ЧС взрыв Московская область
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