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Мэр Москвы утвердил названия 22 строящихся станций метро

Названия были выбраны с учетом голосования на портале «Активный гражданин». Речь в том числе идет о строящихся конечных станциях красной и синей веток, а также станциях будущих Троицкой и Бирюлевской линий
Сергей Собянин&nbsp;(слева)
Сергей Собянин (слева) (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 22 строящихся станций метро, сообщается на его сайте.

Решение было принято с учетом мнения горожан: по этому поводу на сайте «Активный гражданин» провели тематические голосования.

Названия были присвоены следующим строящимся станциям (посмотреть, где они будут расположены, можно на сайте стройкомплекса Москвы):

  • «Потапово» — конечная станция на юге Сокольнической линии;
  • «Южный порт» — станция «салатовой» ветки метро рядом с местом, где Проектируемый проезд № 1423 примыкает к Южнопортовой улице;
  • новые станции на строящейся Троицкой линии назовут «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедровая» и «Ватутинки». Выходы «Новаторской» будут находиться вдоль улицы Новаторов рядом с примыканием к Ленинскому проспекту. С этой станции можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ). «Генерала Тюленева» расположится рядом с пересечением улиц генерала Тюленева и Теплый Стан, «Кедровая» — вдоль Калужского шоссе у примыкания к нему Армейской улицы, «Ватутинки» — вдоль Калужского шоссе у примыкания к нему Проектируемого проезда № 7166;
  • конечную станцию Арбатско-Покровской линии на востоке назовут «Гольяново»;

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  • станции будущей Бирюлевской линии, которую проложат от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца на юг через Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, получили названия «ЗИЛ» (с нее можно будет пересесть на МЦК), «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская»;
  • также утверждены названия пяти станций строящейся Рублево-Архангельской линии — «Звенигородская», «Народное ополчение», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая роща»;
  • две станции строящейся БКЛ будут называться «Нагатинский затон» и «Нижегородская». Первая откроется у пересечения Коломенской улицы с Коломенской набережной, вторая — между шоссе Фрезер и Рязанским проспектом, с нее можно будет пересесть на одноименные станции Некрасовской линии и МЦК.

Всего до конца 2024 года в Москве планируется достроить 27 новых станций метро, сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Флагманский проект — это Большая кольцевая линия протяженностью 70 км. Вице-мэр сообщил, что она готова более чем на 90%.

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал РБК, что новые станции БКЛ улучшат транспортную доступность для почти 1 млн жителей девяти районов.

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