В мэрии анонсировали постройку 27 станций московского метро до 2025 года

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До конца 2024 года планируется завершить строительство 27 станций на разных линиях столичного метрополитена. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В Москве ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена. Уже до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 км линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро», — уточнил заммэра.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, флагманским проектом столичного метростроения сегодня является Большая кольцевая линия протяженностью 70 км. «Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнется», — подчеркнул Бочкарев.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал РБК, что новые станции БКЛ улучшат транспортную доступность для почти 1 млн жителей девяти районов столицы. «У горожан появятся новые маршруты, которые позволят экономить до 45 минут в день, а линии метро разгрузятся до 25%. БКЛ пройдет через 34 района столицы, где проживают 3,3 млн москвичей, для которых откроются новые транспортные возможности», — добавил заммэра.

Кроме того, продолжаются работы по строительству новых радиусов и продлению существующих линий. «Сейчас идут работы на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях подземки», — сообщил Бочкарев.

Заместитель мэра напомнил, что с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 198,7 км линий, 100 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца. Благодаря этому сеть московского метро выросла в полтора раза.