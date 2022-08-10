В России выявили максимум заболевших COVID с конца марта

За сутки выявили более 23,7 тыс. заболевших, что стало максимальным показателем с 26 марта. В Роспотребнадзоре не считают необходимым возвращать коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости после трех месяцев спада

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В России за последние сутки выявили 23 771 новых заболевших коронавирусом, госпитализированы 2 666 человек, сообщил федеральный оперштаб. Число новых пациентов достигло максимума с 26 марта, когда инфекцию обнаружили у 24 072 человек.

Число госпитализаций выросло на 3,6% по сравнению с 9 августа, тогда в больницы доставили 2 574. Умерли 56 пациентов (днем ранее 60 человек).

Число случаев заражения начало расти в России в июле спустя три месяца снижения. За месяц заболеваемость выросла почти в четыре раза, а к 7 августа, когда число зараженных впервые с конца марта превысило 20 тыс., — почти в семь раз. В России при этом нет причин для возвращения коронавирусных ограничений, несмотря на эту динамику, считают в Роспотребнадзоре. Ведомство однако посоветовало пожилым людям и имеющим хронические заболевания носить маски в общественных местах.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки. Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом Данные по России i

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