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Пандемия коронавируса ,  
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Власти пригрозили вузам мерами из-за ограничений для непривитых студентов

Рекомендации Минобрнауки, согласно которым непривитых студентов предлагается перевести на удаленку, должны применяться с учетом обстановки в том или ином регионе и вузе, сказал замминистра
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В российских вузах будут принимать административные меры в случае безосновательных ограничений в отношении не привитых от коронавируса студентов, заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, выступая на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России». Его слова приводятся в Telegram-канале партии.

«В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения», — сказал Афанасьев.

Замминистра подчеркнул добровольный характер вакцинации против COVID-19 для учащихся вузов. По его словам, отсутствие прививки не может быть основанием для недопуска студентов в кампус или общежитие. Недопустимы какие-либо эксцессы, в каждом таком случае будут разбираться, заявил он.

«Никаких изъятий, исключений, ограничений, в том числе запрета на заселение в общежития, быть не может. Никакие рекомендации этого не предусматривают, они носят общий характер», — отметил замглавы Минобрнауки.

Рекомендации Минобрнауки по обеспечению учебного процесса в условиях пандемии должны применяться с учетом обстановки в том или ином регионе и вузе, заявил Афанасьев.

Минобразования заявило о необязательности прививки от COVID для студентов
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Накануне Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов. Ведомство разработало рекомендации по организации обучения в вузах в период пандемии, их утвердил замминистра Афанасьев. Каждый регион отдельно и с учетом эпидемической ситуации должен «принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», поясняется в документе. Министерство также рекомендовало не заселять в общежития студентов, которые не были вакцинированы.

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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева раскритиковала рекомендации Минобрнауки. По ее мнению, требование об обязательной вакцинации может привести к «отсечению большого количества» студентов от занятий. После этого в Минобрнауки сообщили, что из-за того, что отдельные положения рекомендаций «получили неоднозначную трактовку», их вынесут на дополнительное обсуждение с участием студентов, преподавателей и ректоров.

О недопустимости ограничений для студентов заявил и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, образование должно быть доступно для всех учащихся в равной степени независимо от того, делали они прививку или нет.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Минобрнауки вакцинация от COVID-19 студенты ограничения рекомендация
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