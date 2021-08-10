Власти пригрозили вузам мерами из-за ограничений для непривитых студентов

Рекомендации Минобрнауки, согласно которым непривитых студентов предлагается перевести на удаленку, должны применяться с учетом обстановки в том или ином регионе и вузе, сказал замминистра

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В российских вузах будут принимать административные меры в случае безосновательных ограничений в отношении не привитых от коронавируса студентов, заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, выступая на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России». Его слова приводятся в Telegram-канале партии.

«В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения», — сказал Афанасьев.

Замминистра подчеркнул добровольный характер вакцинации против COVID-19 для учащихся вузов. По его словам, отсутствие прививки не может быть основанием для недопуска студентов в кампус или общежитие. Недопустимы какие-либо эксцессы, в каждом таком случае будут разбираться, заявил он.

«Никаких изъятий, исключений, ограничений, в том числе запрета на заселение в общежития, быть не может. Никакие рекомендации этого не предусматривают, они носят общий характер», — отметил замглавы Минобрнауки.

Рекомендации Минобрнауки по обеспечению учебного процесса в условиях пандемии должны применяться с учетом обстановки в том или ином регионе и вузе, заявил Афанасьев.