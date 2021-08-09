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Пандемия коронавируса ,  

Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов

Министерство разработало рекомендации по организации обучения в вузах в период пандемии. Среди них — как обучать и заселять в общежития невакцинированных студентов, а также как проводить прививки иностранных студентов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Студентов вузов и университетов, которые не прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции, следует перевести на дистанционную форму обучения.

Такое указание содержится в рекомендациях ведомства, которые утвердил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев (есть у РБК).

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе. Для таких студентов вузы могут также разрабатывать особые правила посещения учебных корпусов при необходимости очной явки.

Кроме того, министерство рекомендовало не заселять в общежития студентов, которые не прошли курс вакцинации. 

«Организациям целесообразно внести в локальные нормативные правовые акты по вопросам предоставления жилых помещений в общежитиях положения, касающиеся предоставления обучающимися (кроме лиц, не достигших 18 лет) при их заселении в общежития документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, перенесенное в течение шести последних месяцев заболевание или противопоказания к вакцинации, наряду с иными необходимыми документами», — рекомендовали в министерстве.

Минобрнауки признало за вузами право не пускать на работу непривитых
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

Ведомство также рекомендовало вузам организовать вакцинацию от COVID-19 иностранных студентов за счет доходов самих институтов и университетов.

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«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся иностранных граждан лиц без гражданства за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», — говорится в рекомендация.

Минобрнауки 12 июля признало, что в условиях пандемии российские вузы имеют право не допускать до работы сотрудников, которые не привились от коронавируса. Как заявили тогда в ведомстве, руководство университетов может самостоятельно принимать меры, «необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг».

Министерство указало, что университеты несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся при освоении ими образовательной программы, как и за жизнь и здоровье сотрудников. Тогда же в ведомстве сообщили, что разрабатывают рекомендации по деятельности подведомственных организаций в условиях коронавируса.

«В рекомендации включены положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — пояснила тогда пресс-служба ведомства.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Минобрнауки студенты вакцинация оплата
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