Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов
Студентов вузов и университетов, которые не прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции, следует перевести на дистанционную форму обучения.
Такое указание содержится в рекомендациях ведомства, которые утвердил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев (есть у РБК).
«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе. Для таких студентов вузы могут также разрабатывать особые правила посещения учебных корпусов при необходимости очной явки.
Кроме того, министерство рекомендовало не заселять в общежития студентов, которые не прошли курс вакцинации.
«Организациям целесообразно внести в локальные нормативные правовые акты по вопросам предоставления жилых помещений в общежитиях положения, касающиеся предоставления обучающимися (кроме лиц, не достигших 18 лет) при их заселении в общежития документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, перенесенное в течение шести последних месяцев заболевание или противопоказания к вакцинации, наряду с иными необходимыми документами», — рекомендовали в министерстве.