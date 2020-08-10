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Общество ,  
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Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Шестуна более 1 млрд руб.

Суд взыскал с Александра Шестуна и близких к нему лиц более 1 млрд руб. Будучи главой Серпуховского района, он через подставные фирмы по заниженным ценам и без конкурса заполучил более 600 земельных участков, считает следствие
Александр Шестун (слева)
Александр Шестун (слева) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Суд удовлетворил требование Генпрокуратуры и взыскал с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и еще нескольких лиц имущество более чем на 1 млрд руб. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов, передает «РИА Новости».

«Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 млрд 16 млн руб.», — сообщил Иванов.

По версии следствия, в 2003–2018 годы Шестун, будучи главой администрации Серпуховского района, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Этим структурам он без проведения конкурса предоставлял для приобретения земельные участки по заниженным ценам.

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В январе 2019 года Генпрокуратура сообщила, что у Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на 40 подконтрольных ему юрлиц и на номинальных директоров этих компаний. По данным ведомства, общая стоимость имущества составила 10 млрд руб. В ноябре того же года Генпрокуратура сообщила, что нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб.

Сам Шестун свою вину не признает. Он считает, что дело против него завели после того, как он опубликовал на YouTube видеообращение к президенту России. В нем он рассказал, что на него оказывают давление в связи с протестами против размещения «гигантского потока московского мусора» на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Шестун, Генпрокуратура, взыскание
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