Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Шестуна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), в мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В Генпрокуратуре добавили, что дело Шестуна не может быть передано в Серпуховский городской суд, так как «условия для отправления им объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия могут быть поставлены под сомнение». В связи с этим Генпрокуратура направила ходатайство в Московский областной суд о переводе дела в другой районный суд Подмосковья.

Ранее Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела против Шестуна. Экс-главу Серпуховского муниципального района задержали в июне 2018 года. По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год, когда Шестун возглавлял администрацию района, он, в частности, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Так, он предоставлял этим компаниям земельные участки по заниженным ценам и без проведения конкурсных процедур.