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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Шестуна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), в мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В Генпрокуратуре добавили, что дело Шестуна не может быть передано в Серпуховский городской суд, так как «условия для отправления им объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия могут быть поставлены под сомнение». В связи с этим Генпрокуратура направила ходатайство в Московский областной суд о переводе дела в другой районный суд Подмосковья.

Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб.
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Ранее Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела против Шестуна. Экс-главу Серпуховского муниципального района задержали в июне 2018 года. По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год, когда Шестун возглавлял администрацию района, он, в частности, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Так, он предоставлял этим компаниям земельные участки по заниженным ценам и без проведения конкурсных процедур.

В январе этого года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на 40 подконтрольных ему юрлиц и на номинальных директоров этих компаний. По оценке ведомства, все имущество оценивается в 10 млрд руб.

Сам Шестун считает, что дело против него было возбуждено после того, как он опубликовал на YouTube видеообращение к президенту России, в котором сообщил об угрозах в свой адрес, поступивших от высокопоставленных чиновников и силовиков.

Теги: Генпрокуратура, Александр Шестун, уголовное дело
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