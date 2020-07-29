Попова предупредила россиян о новых штаммах гриппа в этом сезоне

Анна Попова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В Россию осенью-зимой придут новые штаммы гриппа, от которых россияне еще не прививались. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании под руководством президента страны Владимира Путина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — подчеркнула она.

По словам Поповой, это указывает на актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также порекомендовал россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции в преддверии осени.