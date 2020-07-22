Мишустин заявил о росте безработицы с апреля в три с половиной раза

Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

В России из-за эпидемии коронавируса уровень безработицы с апреля вырос в 3,5 раза. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию его выступления вел телеканал РБК.

«С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза», — сказал он. По словам Мишустина, сейчас в стране насчитывается около 3 млн безработных. Премьер пояснил, что рынок труда «сильно изменил» коронавирус.

Глава правительства отметил, что власти максимально помогли тем, кто потерял работу после 1 марта, таких безработных в России более миллиона. В качестве примера государственной помощи Мишустин привел увеличение пособия по безработице. В марте его максимальный размер увеличили до 12 130 руб., ранее пособие не могло быть выше 8 тыс. руб.

По данным Росстата, в апреле уровень безработицы составлял 5,8% от рабочей силы. В мае он поднялся до 6,1%, в июне увеличился уже до 6,2%. Официально в центрах занятости зарегистрировали чуть менее 3 млн безработных, их реальное число выросло до 4,6 млн. В Министерстве труда ситуацию на отечественном рынке труда охарактеризовали как «сложную». Увеличение безработицы там связали с увольнениями в сером секторе экономики и падением потребительского спроса.