Аналитики заявили о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии

В ходе работы на удаленке люди стали чаще писать электронные письма и собираться на совещания

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Перевод сотрудников на удаленку в связи с пандемией COVID-19 привел к тому, что продолжительность рабочего дня выросла, а число совещаний увеличилось. Как сообщает агентство Bloomberg, к такому выводу пришли авторы исследования из Национального бюро экономических исследований (NBER, некоммерческая организация), изучившие деятельность 20 тыс. компаний в 16 городах США, Европы и Израиля.

Сравнив их деятельность до и во время пандемии, аналитики пришли к выводу, что продолжительность рабочего дня в среднем увеличилась на 48,5 минуты. В некоторых городах (Лос-Анджелесе и Чикаго) этот показатель в мае вернулся к докризисному уровню, однако в Европе люди по-прежнему работают дольше обычного.

Помимо этого количество совещаний во время пандемии выросло на 13%. При этом, однако, эксперты Гарвардской школы экономики и Университета Нью-Йорка отмечают, что служебные переговоры уменьшились по времени.

Вырос и объем электронной переписки. Число электронных писем между сотрудниками увеличилось примерно в полтора раза.

Bloomberg указывает, что сейчас многие компании изучают, как удаленная работа сказывается на их продуктивности. Делается это в том числе для того, чтобы понять, насколько подобная практика пригодится в дальнейшем. «Есть большие сомнения в том, что обычные правила работы вернутся в ближайшем будущем», — заявил один из авторов исследования, профессор Гарвардской школы Джефф Польцер.

В конце июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе. Он, в частности, ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, предусматривает право работника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.