Выборы в Белоруссии , 09 авг, 21:39
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СМИ сообщили о задержаниях в Белоруссии после окончания выборов
В различных городах Белоруссии начались задержания людей после закрытия большинства избирательных участков на выборах президента страны. Об этом сообщают Tut.by, радио «Свобода» и Telegram-канал NEXTA Live.
«У некоторых избирательных участков [в Минске] проходят задержания собравшихся там людей», — пишет Tut.by.
«Задержания начинаются по всей стране», — сообщает NEXTA.
Сообщается о задержаниях в Могилеве, Гомеле, Барановичах, Бресте.
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