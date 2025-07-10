«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком

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«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов между Москвой и Геленджиком. В телеграм-канале авиакомпания объяснила решение высоким спросом на это направление. С 1 августа на черноморский курорт авиакомпания будет выполнять по два рейса в сутки.

В июле полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18 числа ежедневно, кроме 21 июля. Кроме того, раньше, чем было запланировано, в расписании появится второй ежедневный рейс.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Геленджик в день объявления об открытии аэропорта — 9 июля. Вслед за ним интерес к выполнению полетов в Геленджик выразили компании Red Wings и Smartavia.

Росавиация объявила о приостановке работы 11 аэропортов на юге и в центральной части России 24 февраля 2022 года. Тогда оказались закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Изначально меры ввели до 2 марта, но позднее многократно продлевали.