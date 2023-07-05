Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 97,74 (+0,48) Инвестиции, 04 июл, 16:22 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 89,55 (+0,22) Инвестиции, 04 июл, 16:22
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 06:28
Столичные вузы возглавили рейтинг по уровню зарплат юристов Общество, 06:00
В Госдуме предложили увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиру Общество, 06:00
Telegraph узнала о предпочтениях Байдена среди кандидатов в генсеки НАТО Политика, 05:44
В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома на площади 300 кв. м Общество, 05:43
Минобороны сообщило об уничтожении «Валькирий» ВСУ и штурмовика Су-25 Политика, 05:31
Макрон допустил отключение соцсетей во Франции во время кризисов Технологии и медиа, 05:07
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Антонов обвинил США в предательстве памяти американцев из-за «Азова» Политика, 05:06
Житель Камчатки из-за «мук совести» и бессонницы заявил о краже сала Общество, 04:22
Медведев призвал «Единую Россию» не уподобляться КПСС и рассказал анекдот Политика, 03:58
Пять ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю Политика, 03:53
В Харьковской области прозвучали взрывы Политика, 03:29
«Русхимальянс» подал иск к двум немецким банкам почти на 31 млрд руб. Бизнес, 03:19
Число пострадавших после обстрела Макеевки увеличилось до 36 Политика, 03:02

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Общество ,  
0 

Столичные вузы возглавили рейтинг по уровню зарплат юристов

Superjob: два московских вуза возглавили рейтинг по уровню зарплат юристов-выпускников
Выпускники МГИМО зарабатывают больше сверстников из других вузов и чаще рассчитывают на повышение доходов
Здание МГИМО
Здание МГИМО (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Два московских вуза возглавили ежегодный рейтинг Superjob по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере, окончивших высшие учебные заведения в 2017-2022 годах (результаты исследования есть у РБК). На первом месте МГИМО. Средняя зарплата в Москве у выпускников этого учебного заведения — ₽170 тыс. Работают они преимущественно в столице, а прирост зарплат за год составил ₽20 тыс.

На втором месте в рейтинге — МГУ имени Ломоносова. Ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет ₽150 тыс., однако данные Superjob показывают, что прирост зарплат за год составил лишь ₽5 тыс. По этому показателю МГУ не входит даже в первую десятку.

Третье место у Санкт-Петербургского государственного университета, выпускники которого в среднем зарабатывают ₽140 тыс.

В первую пятерку также вошли «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при правительстве России (по ₽130 тыс.).

По сравнению с прошлогодним рейтингом Superjob первые девять позиций остались без изменений. На этот раз в десятку вошел Российский экономический университет имени Плеханова.

Рейтинг вузов:

  • МГИМО (средняя зарплата ₽170 тыс.)
  • МГУ имени Ломоносова (₽150 тыс.)
  • Санкт-Петербургский ГУ (₽140 тыс.)
  • НИУ ВШЭ (₽130 тыс.)
  • Финансовый университет при правительстве России (₽130 тыс.)
  • Московский государственный юридический университет им. Кутафина (₽120 тыс.)
  • Всероссийская академия внешней торговли (₽110 тыс.)
  • Всероссийский государственный университет юстиции (₽105 тыс.)
  • Казанский федеральный университет (₽105 тыс.)
  • Российский экономический университет имени Плеханова (₽100 тыс.)
  • НИ Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (₽100 тыс.)
  • Московский университет МВД имени Кикотя (₽100 тыс.)

Ранее Superjob публиковал рейтинги вузов и по другим специальностям. В списке высших учебных заведений с наибольшими зарплатами выпускников-экономистов в лидерах оказались МГИМО, НИУ ВШЭ и МГУ имени Ломоносова. В рейтинге вузов с наибольшими доходами выпускников айтишников лидерами стали МФТИ, МГУ имени Ломоносова, ИТМО МИФИ и МГТУ имени Баумана.

Читайте на РБК Pro
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
У вас идет выездная налоговая проверка. Что надо знать о своих правах
«Педагоги» из прошлого: когда логопед может усугубить проблему ребенка
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
рейтинг вузов МГИМО МГУ НИУ ВШЭ СПбГУ

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Министр назвал число баллов за серебряную медаль при поступлении в вуз
Общество
МФТИ возглавил рейтинг вузов по уровню зарплат айтишников
Общество
SuperJob назвал вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter