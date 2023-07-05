Столичные вузы возглавили рейтинг по уровню зарплат юристов

Выпускники МГИМО зарабатывают больше сверстников из других вузов и чаще рассчитывают на повышение доходов

Здание МГИМО (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Два московских вуза возглавили ежегодный рейтинг Superjob по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере, окончивших высшие учебные заведения в 2017-2022 годах (результаты исследования есть у РБК). На первом месте МГИМО. Средняя зарплата в Москве у выпускников этого учебного заведения — ₽170 тыс. Работают они преимущественно в столице, а прирост зарплат за год составил ₽20 тыс.

На втором месте в рейтинге — МГУ имени Ломоносова. Ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет ₽150 тыс., однако данные Superjob показывают, что прирост зарплат за год составил лишь ₽5 тыс. По этому показателю МГУ не входит даже в первую десятку.

Третье место у Санкт-Петербургского государственного университета, выпускники которого в среднем зарабатывают ₽140 тыс.

В первую пятерку также вошли «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при правительстве России (по ₽130 тыс.).

По сравнению с прошлогодним рейтингом Superjob первые девять позиций остались без изменений. На этот раз в десятку вошел Российский экономический университет имени Плеханова.

Рейтинг вузов: МГИМО (средняя зарплата ₽170 тыс.)

МГУ имени Ломоносова (₽150 тыс.)

Санкт-Петербургский ГУ (₽140 тыс.)

НИУ ВШЭ (₽130 тыс.)

Финансовый университет при правительстве России (₽130 тыс.)

Московский государственный юридический университет им. Кутафина (₽120 тыс.)

Всероссийская академия внешней торговли (₽110 тыс.)

Всероссийский государственный университет юстиции (₽105 тыс.)

Казанский федеральный университет (₽105 тыс.)

Российский экономический университет имени Плеханова (₽100 тыс.)

НИ Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (₽100 тыс.)

Московский университет МВД имени Кикотя (₽100 тыс.)

Ранее Superjob публиковал рейтинги вузов и по другим специальностям. В списке высших учебных заведений с наибольшими зарплатами выпускников-экономистов в лидерах оказались МГИМО, НИУ ВШЭ и МГУ имени Ломоносова. В рейтинге вузов с наибольшими доходами выпускников айтишников лидерами стали МФТИ, МГУ имени Ломоносова, ИТМО МИФИ и МГТУ имени Баумана.