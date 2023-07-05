Столичные вузы возглавили рейтинг по уровню зарплат юристов
Два московских вуза возглавили ежегодный рейтинг Superjob по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере, окончивших высшие учебные заведения в 2017-2022 годах (результаты исследования есть у РБК). На первом месте МГИМО. Средняя зарплата в Москве у выпускников этого учебного заведения — ₽170 тыс. Работают они преимущественно в столице, а прирост зарплат за год составил ₽20 тыс.
На втором месте в рейтинге — МГУ имени Ломоносова. Ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет ₽150 тыс., однако данные Superjob показывают, что прирост зарплат за год составил лишь ₽5 тыс. По этому показателю МГУ не входит даже в первую десятку.
Третье место у Санкт-Петербургского государственного университета, выпускники которого в среднем зарабатывают ₽140 тыс.
В первую пятерку также вошли «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при правительстве России (по ₽130 тыс.).
По сравнению с прошлогодним рейтингом Superjob первые девять позиций остались без изменений. На этот раз в десятку вошел Российский экономический университет имени Плеханова.
Рейтинг вузов:
- МГИМО (средняя зарплата ₽170 тыс.)
- МГУ имени Ломоносова (₽150 тыс.)
- Санкт-Петербургский ГУ (₽140 тыс.)
- НИУ ВШЭ (₽130 тыс.)
- Финансовый университет при правительстве России (₽130 тыс.)
- Московский государственный юридический университет им. Кутафина (₽120 тыс.)
- Всероссийская академия внешней торговли (₽110 тыс.)
- Всероссийский государственный университет юстиции (₽105 тыс.)
- Казанский федеральный университет (₽105 тыс.)
- Российский экономический университет имени Плеханова (₽100 тыс.)
- НИ Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (₽100 тыс.)
- Московский университет МВД имени Кикотя (₽100 тыс.)
Ранее Superjob публиковал рейтинги вузов и по другим специальностям. В списке высших учебных заведений с наибольшими зарплатами выпускников-экономистов в лидерах оказались МГИМО, НИУ ВШЭ и МГУ имени Ломоносова. В рейтинге вузов с наибольшими доходами выпускников айтишников лидерами стали МФТИ, МГУ имени Ломоносова, ИТМО МИФИ и МГТУ имени Баумана.