МВД начнет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины

Согласно закону россияне, отказавшиеся от украинского гражданства, не должны совершать действий, связанных с реализацией прав и обязанностей граждан Украины. Указ определил порядок действий МВД по проверке соблюдения требования

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает порядок взаимодействия государственных органов в части проведения проверок соблюдения россиянами, отказавшимися ранее от гражданства Украины, взятых на себя обязательств. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В марте Путин подписал принятый Госдумой закон, согласно которому отказавшиеся от украинского гражданства россияне обязаны не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины. В частности, им запрещается получать или использовать украинский паспорт или иные документы (за исключением особо указанных в законе случаев). Указ Владимира Путина уточняет порядок действий МВД в случае нарушения этого требования.

«Утвердить порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности», — говорится в тексте указа.

Если сотрудники МВД выявят нарушение требований, данные об этом направят в территориальный орган МВД. После этого проверку начнет орган, который принял заявление человека о нежелании состоять в гражданстве Украины. По результатам проверки может быть вынесено особое заключение (форма которого также утверждена указом), где говорится, что «факт несоблюдения гражданином Российской Федерации, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, подтвержден».

Согласно закону с момента вынесения такого заключения, получивший гражданство России человек вновь считается гражданином Украины и подавать российским властям заявлением об отказе от второго гражданства не может в течении десяти лет.

«Если в результате проведенной проверки факт несоблюдения установленной обязанности не подтвержден, в том числе если срок проведения проверки истек, но собранные данные недостаточны для подтверждения факта несоблюдения установленной обязанности, проверка прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении», — сказано документе.

С февраля прошлого года в Россию прибыли 5 млн беженцев с Украины, в том числе более 700 тыс. детей, сообщала в декабре уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В прошлом мае Россия упростила получение гражданства детям — сиротам с Украины: подать заявление могут их опекуны и попечители, если сами являются гражданами России (в том числе ДНР и ЛНР, которые вошли в состав России по итогам референдумов) или Украины.

Из статистики МВД следует, что в 2022 году российское гражданство получили 691 тыс. человек (против 735 тыс. в 2021-м). Чаще всего гражданство получали граждане Украины (296 тыс.), Таджикистана (173 тыс.) и Армении (45 тыс.). В январе—феврале 2023 года гражданство России приобрели 66 тыс.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов. Жители регионов автоматически стали гражданами России. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными.



В июле прошлого года указом Путина был введен упрощенный порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. В марте этого года президент подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД о нежелании в нем состоять.