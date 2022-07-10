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В ЮАР при стрельбе в двух барах погибли 18 человек

В двух городах ЮАР произошла стрельба в барах. В Соуэто убиты 14 человек и пострадали 23. В Питермарицбурге погибли четыре посетителя, еще восемь госпитализированы
Фото: Lunganee / Twitter
Фото: Lunganee / Twitter

В таверне в городе Соуэто в Южно-Африканской Республике произошла стрельба, убиты 14 человек, еще 23 пострадали, из них трое — в критическом состоянии, сообщает eNCA.

Комиссар полиции провинции Гаутенг Элиас Мавела уточнил, что 12 человек умерли на месте, еще двое скончались в больнице. Всего госпитализировали 11 человек, добавил он. Мавела уточнил, что инцидент произошел около 00:30 по местному времени (01:30 мск). Нападавшим, по оценкам детективов, от 19 до 35 лет, они скрылись на белом автомобиле. Их число не уточняется.

Еще одна стрельба произошла в баре в городе Питермарицбурге в провинции Квазулу-Натал. eNCA сообщает, что двое мужчин, приехавших на Volkswagen Polo, ворвались в бар около 20:30 вечера 9 июля (21:30 мск) и открыли огонь по посетителям. Два человека погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Восемь человек госпитализированы.

Полиция сообщила о погибших при стрельбе в ТЦ Копенгагена
Общество
Фото:EPA / ТАСС

4 июля во время парада в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк в окрестностях Чикаго произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек и более 20 пострадали. Reuters и NBC Chicago писали о 26 пострадавших, у 25 из них огнестрельные ранения. Среди пострадавших не менее четырех — дети, младшему восемь лет.

Нападавший — 22-летний Роберт Кримо — находился на крыше и стрелял из винтовки, которую нашли на месте. Его задержали на следующий день.

Полицейские допускали, что Кримо планировал нападение в течение нескольких недель. Стрелку предъявили обвинение по семи пунктам, ему грозит пожизненное заключение. В прокуратуре отмечали, что в отношении Кримо позже будут выдвинуты дополнительные обвинения.

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Полина Мартынова
стрельба ЮАР погибшие
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