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Полиция сообщила о погибших при стрельбе в ТЦ Копенгагена

Точное количество погибших неизвестно, ранее полиция сообщала только о нескольких пострадавших. Силовики задержали 22-летнего датчанина, преступление расследуют как теракт

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Field’s в южной части Копенгагена, сообщил в ходе пресс-конференции глава городской полиции Сёрен Томассен, передает телеканал TV2.

Сколько людей погибло при нападении, Томассен не уточнил. Ранее полиция сообщала только о нескольких пострадавших.

Инцидент произошел вечером 3 июля. Одна из посетительниц, которая в момент начала стрельбы находилась на верхнем этаже ресторана Sunset Boulevard, рассказала телеканалу, что слышала как минимум три выстрела и видела людей, выбегающих из торгового зала. На 14-секундном видеоролике, который снял один из очевидцев внутри здания, были слышны похожие на стрельбу звуки и крики людей.

В Копенгагене несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре
Общество
Фото:Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / Reuters

Полиция сообщила, что задержала человека, которого подозревают в причастности к инциденту. Это 22-летний датчанин, его мотивы по-прежнему неизвестны, передает TV2. Сотрудники ведомства допускают, что злоумышленник мог действовать не один, однако считают такой вариант маловероятным. Преступление расследуют как теракт, в городе объявлен режим кризисной готовности.

Очевидцы, опрошенные телеканалом, привели разные версии произошедшего. Один из присутствовавших на месте мужчин сообщил, что преступник был вооружен пистолетом, в то время как другой посетитель настаивал, что у нападавшего было оружие с длинным стволом — предположительно, винтовка.

Торговый центр Field's находится рядом с аэропортом Каструп. По данным телеканала, в непосредственной близости от него расположен стадион Royal Arena, где 3 июля должен был состояться концерт британского певца Гарри Стайлза. Полиция города настояла на отмене мероприятия «из соображений безопасности».

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