Подозреваемому в стрельбе на параде в Чикаго предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в стрельбе на параде в честь Дня независимости в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на генпрокурора штата Эрика Райнхардта.

21-летний Роберт Кримо обвиняется по семи пунктам. Ему грозит пожизненное заключение. В прокуратуре отметили, что в отношении Кримо позже будут выдвинуты дополнительные обвинения.

По данным полиции, подозреваемый использовал при нападении «мощную винтовку». Кроме того, полицейские допускают, что мужчина планировал стрельбу «на протяжении нескольких недель», передает CNN.

Стрельба в Хайленд-Парке произошла утром 4 июля. Нападавший находился на крыше одного из зданий. По последним данным, в результате стрельбы погибли семь человек, около двух десятков пострадали.

Президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, заявил, что не намерен прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия», предложил помощь местным властям и попросил федеральные правоохранительные органы оказать помощь в расследовании.