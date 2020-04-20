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Суд перенес слушания по делу Тинькова в Лондоне

Олег Тиньков (Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС)

Слушания по вопросу экстрадиции российского предпринимателя Олега Тинькова в США перенесли на более позднюю дату. Об этом ТАСС сообщили в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, где они должны были состояться.

Изначально слушания должны были проходить 27 апреля. Ранее изданию сообщали в суде о том, что из-за пандемии коронавируса слушания были запланированы в формате видеоконференции, но теперь в суде отказались и от этого.

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Бизнес

Материал дополняется.

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