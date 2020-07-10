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В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС
Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до пяти тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественного народного фронта (ОНФ) «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, передает «РИА Новости».

Сейчас штраф за проезд на красный свет, согласно КоАП, составляет одну тыс. руб. При повторном нарушение он увеличивается до пяти тыс. руб., альтернативой может стать лишение права садиться за руль на срок от четырех месяцев до полугода.

До пяти тыс. руб. в ОНФ предлагают увеличить и штрафы за установку заведомо подложных номеров. Штраф за это сейчас не превышает 2,5 тыс. руб.

Материал дополняется.

Теги: водители, штрафы, ОНФ
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