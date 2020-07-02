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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова прокомментировала возможный вброс бюллетеней в Раменках

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова, комментируя видео, на которое попал возможный вброс на участке в Раменках, заявила, что не может понять психологию тех, кто идет на уголовное преступление. Об этом она рассказала журналистам на брифинге в ЦИК, передает корреспондент РБК.

По словам Памфиловой, она обсуждала этот вопрос с главой Московской избирательной комиссии Юрием Ермоловым. «Я говорю: вот объясните, я не могу понять психологию этой женщины. Зачем человек идет на уголовное преступление? Под камеры. Зная [это]», — сказала она.

На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава ЦИК отметила, что из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан территориальная избирательная комиссия (ТИК) района Раменки приняла решение о признании недействительными итогов голосования на этом участке.

Ранее на избирательном участке № 2783 в Раменках камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования. После этого Мосгоризбирком сообщил, что ТИК района Раменки признала итоги голосования на участке недействительными. Общественный штаб по наблюдению за голосованием рекомендовал рассмотреть вопрос об ответственности председателя и членов УИК.

Муниципальный депутат от Раменок Максим Гонгальский сообщил РБК, что нарушение заметили при просмотре записей с камер, при нем присутствовала депутат района Щукино Анастасия Брюханова. По ее словам, из соседней комнаты под майкой принесла пачку бюллетеней председатель УИК Зоя Хорошаева.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов поправки поддержали 77,92%, против проголосовали 21,27%.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию
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Теги: Элла Памфилова, бюллетени, Раменки
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