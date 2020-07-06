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Поправки в Конституцию ,  
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Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

Возможный вброс во время голосования по поправкам в Конституцию на участке в Раменках засняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как председатель УИК проносит под футболкой пачку бюллетеней и кладет их в урну для голосования
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главу участковой избирательной комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает «РИА Новости».

«Освободили председателя участковой комиссии от должности сегодня. Решение было принято территориальной комиссией», — сказал он.

По словам Реута, дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы. «С нашей стороны мы тщательно посмотрим все документы, время на это есть», — добавил он.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на избирательном участке № 2783 в Раменках. После этого Мосгоризбирком сообщил, что результаты голосования на участке были признаны недействительными.

Памфилова прокомментировала возможный вброс бюллетеней в Раменках
Политика
Элла Памфилова

Как сообщил РБК муниципальный депутат от Раменок Максим Гонгальский, нарушение на участке при просмотре камер заметили наблюдатели, среди которых была депутат района Щукино Анастасия Брюханова. По ее словам, на видео председатель УИК Зоя Хорошаева проносит из соседней комнаты под футболкой пачку бюллетеней и затем вбрасывает их в урну для голосования.

Случившееся прокомментировала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила, что «не может понять психологию этой женщины». «Зачем человек идет на уголовное преступление? Под камеры. Зная [это]», — сказала Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Поддержали изменения в Основной закон 77,92% избирателей, против принятия поправок выступили 21,27%.

Автор: Виктория Полякова
Теги: поправки в Конституцию, вброс, голосование, Раменки
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