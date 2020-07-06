Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней
Главу участковой избирательной комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает «РИА Новости».
«Освободили председателя участковой комиссии от должности сегодня. Решение было принято территориальной комиссией», — сказал он.
По словам Реута, дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы. «С нашей стороны мы тщательно посмотрим все документы, время на это есть», — добавил он.
В ходе голосования по поправкам в Конституцию камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на избирательном участке № 2783 в Раменках. После этого Мосгоризбирком сообщил, что результаты голосования на участке были признаны недействительными.