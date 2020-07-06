Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

Возможный вброс во время голосования по поправкам в Конституцию на участке в Раменках засняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как председатель УИК проносит под футболкой пачку бюллетеней и кладет их в урну для голосования

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главу участковой избирательной комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает «РИА Новости».

«Освободили председателя участковой комиссии от должности сегодня. Решение было принято территориальной комиссией», — сказал он.

По словам Реута, дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы. «С нашей стороны мы тщательно посмотрим все документы, время на это есть», — добавил он.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на избирательном участке № 2783 в Раменках. После этого Мосгоризбирком сообщил, что результаты голосования на участке были признаны недействительными.