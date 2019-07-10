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Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
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Глава СПЧ сообщил об отказе кабмина от плана действий по правам человека
Правительство пришло к выводу, что России не нужен национальный план действий по правам человека. Провести анализ на эту тему кабмину ранее поручил президент России
Михаил Федотов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительство России отказалось от разработки национального плана действий в области прав человека. Об этом в Госдуме сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов, передает «РИА Новости».

Рассмотреть целесообразность разработки национального плана действий в области прав человека Владимир Путин поручил правительству по итогам заседания СПЧ в декабре 2018 года. В поручении президента говорилось, что кабмин должен изучить вопрос и «в случае необходимости» представить свои предложения на этот счет.

По словам Федотова, накануне он получил итоговый доклад правительства по этой теме, который кабмин адресовал президенту.

«Правительство говорит, что оно посоветовалось со всеми ведомствами, и ведомства сказали: нам не нужен никакой национальный план действий в области прав человека, — рассказал Федотов на заседании думского комитета по развитию гражданского общества.

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Он также сообщил, что теперь СПЧ намерен представить президенту России собственное видение этого плана. К его разработке планируется привлечь уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову, добавил Федотов.

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Международные организации не раз критиковали Москву за большое число нарушений в области прав человека. Так, например, Совет ЕС отнес Россию к странам, в которых «постоянно наблюдаются случаи нарушения прав человека». В этом же списке вместе с Россией оказались Камерун, Мьянма, Пакистан, «незаконно аннексированные Россией Крым и Севастополь», а также районы Восточной Украины, которые не контролируются Киевом.

Кроме того, Россия занимает второе место по количеству решений ЕСПЧ, вынесенных за все 59 лет его работы и признающих нарушения прав человека, а в 2018 году она стала лидером по числу признанных судом нарушений.

Автор: Наталья Демченко
Теги: СПЧ, права человека, Правительство
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