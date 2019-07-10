Глава СПЧ сообщил об отказе кабмина от плана действий по правам человека

Глава СПЧ сообщил об отказе кабмина от плана действий по правам человека

Правительство пришло к выводу, что России не нужен национальный план действий по правам человека. Провести анализ на эту тему кабмину ранее поручил президент России

Михаил Федотов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительство России отказалось от разработки национального плана действий в области прав человека. Об этом в Госдуме сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов, передает «РИА Новости».

Рассмотреть целесообразность разработки национального плана действий в области прав человека Владимир Путин поручил правительству по итогам заседания СПЧ в декабре 2018 года. В поручении президента говорилось, что кабмин должен изучить вопрос и «в случае необходимости» представить свои предложения на этот счет.

По словам Федотова, накануне он получил итоговый доклад правительства по этой теме, который кабмин адресовал президенту.

«Правительство говорит, что оно посоветовалось со всеми ведомствами, и ведомства сказали: нам не нужен никакой национальный план действий в области прав человека, — рассказал Федотов на заседании думского комитета по развитию гражданского общества.