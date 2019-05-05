Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Отвечая на вопрос, прорабатывает ли Россия варианты выхода из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы при отсутствии компромисса, постпред России при Совете Европы заявил, что в Москве прорабатывают все варианты

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — сказал он.

Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году, спустя два года после того, как ее делегацию лишили права голоса вслед за присоединением Крыма. С 2017 года российская делегация перестала выплачивать членские взносы. Помимо этого Москва прекратила направлять необходимые документы для аккредитации делегаций на сессии.

В апреле ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает Россию сформировать делегацию и вернуться к оплате взносов в бюджет организации. Ассамблея призвала Москву к диалогу, чтобы избежать «ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию».