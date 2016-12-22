Путин встретится с новым составом СПЧ перед Днем Конституции

Президент России Владимир Путин впервые встретится с обновленным составом Совета по правам человека 11 декабря — за день до Дня Конституции. Об этом рассказали РБК два источника, близких к Кремлю

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК эту информацию. «Да, такое мероприятие готовится», — сказал он РБК.​​

Члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) встретятся и с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, отметил один из источников РБК, близкий к Кремлю. Эту информацию РБК подтвердил член СПЧ Андрей Бабушкин.

Глава государства в понедельник, 3 декабря, утвердил список общественных деятелей, которые войдут в новый состав Совета по правам человека. Соответствующий указ был опубликован на сайте Совета.

Председателем СПЧ остался Михаил Федотов. Его заместителем будет глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, ответственным секретарем СПЧ — глава московского отделения организации «Ассоль» Ирина Киркора.

Всего в состав совета вошел 51 человек, среди которых значатся общественные деятели, журналисты, адвокаты, правозащитники. В ходе ротации совет покинули 16 человек. Среди них политик Ирина Хакамада, журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.

Среди новых членов СПЧ — глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, координатор «Архнадзора» Константин Михайлов, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, политолог Екатерина Шульман, режиссер Александр Сокуров, журналист издания Znak.com Екатерина Винокурова, обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева, главред «Литературной газеты» Максим Замшев, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник и адвокат Шота Горгадзе.

СПЧ был создан указом президента России в ноябре 2004 года на основе Комиссии по правам человека при президенте. Совет не обладает законотворческой инициативой, являясь консультационным органом при главе государства. Заявленная цель СПЧ — содействие главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области. В составе Совета функционирует ряд рабочих групп и временных комиссий по широкому кругу задач — от социальных прав и развития НКО до военно-гражданских проблем и исторической памяти.

Путин ежегодно встречается с членами СПЧ. Например, на встрече с президентом в конце 2016 года члены СПЧ жаловались на ФСИН, новый состав ОНК и Общественную палату и просили поправить закон об иноагентах, защитив Левада-центр и «Мемориал».