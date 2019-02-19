Совет ЕС отнес Россию к «постоянным нарушителям» прав человека

Вместе с Россией в этом списке оказались Камерун, Мьянма, Пакистан, а также неподконтрольные Киеву регионы Восточной Украины. Ситуация с правами человека там вызывает «обеспокоенность», считают эксперты Совета ЕС

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Совет ЕС представил тезисы ​о приоритетах стран Евросоюза на заседаниях ООН по правам человека. Соответствующий документ опубликован на сайте организации (pdf.). Его она утверждает ежегодно. Россию в новой редакции документа эксперты совета отнесли к странам, в которых «постоянно наблюдаются случаи нарушения прав человека».

В этом же списке вместе с Россией оказались Камерун, Мьянма, Пакистан, «незаконно аннексированные Россией Крым и Севастополь», а также районы Восточной Украины, которые не контролируются Киевом. Там ситуация с правами человека, по мнению представителей европейской организации, вызывает «обеспокоенность».

«[На заседаниях ООН] ЕС и впредь будет призывать все государства уважать, защищать и осуществлять права лиц, принадлежащих к меньшинствам (в том числе к национальным, этническим и религиозным) <...> как это закреплено в конвенциях ООН и Совета Европы», — указывается в официальной бумаге.

Помимо этого, «с обеспокоенностью» Совет ЕС, согласно документу, следит за соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Там, по данным экспертов, наблюдаются «ограничения в отношении уйгуров» (тюркский коренной народ, большинство является мусульманами-суннитами). В связи с этим Китай страны ЕС планируют и дальше призывать «уважать свободу выражения мнений, культурное разнообразие и свободу вероисповедания».