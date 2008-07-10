Иномарки, собираемые в РФ, дешевле не станут

Правительство намерено в два раза увеличить долю собираемых в стране автомобилей. Порядка 80% автомобилей, продаваемых в РФ, должно у нас же и производиться, считает премьер-министр Владимир Путин.

Чтобы помочь отечественному автопрому, решено изменить ввозные пошлины на иномарки старше пяти лет, увеличить стоимость страховки и налог для этих машин, в планах отменить двойной НДС при продаже машин с пробегом.

При этом правительство обязует иностранных автопроизводителей организовать полный цикл сборки автомобилей, а также в течение трех лет локализовать производство 30% комплектующих.

Надо сказать, что многие российские компании заявили о выделении в отдельный холдинг производство комплектующих. "АвтоВАЗ" вместе с "Ростехнологии" и Renault заявили о намерении создать масштабный холдинг по выпуску автокомпонентов как отечественным заводам, так и на экспорт. Предполагается, что эта компания в будущем может занять до 40% российского рынка.

По мнению некоторых экспертов, такой завод по выпуску автокомпонентов становится нужным, как только сборка автомобилей оказывается массовой. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в РФ продается больше всего то, что собирается. За 5 месяцев текущего года лидером стала Chevrolet (включая СП "Джи эм-АвтоВАЗ") - 103 735 штук. По прогнозу Министерства экономического развития (МЭР), доля продаж иномарок российской сборки в текущем году увеличится до 750 тыс. штук.

Однако сами автозаводы неоднократно заявляли, что не готовы использовать комплектующие местного производства. Sollers не готов использовать российские комплектующие по сборке автомобилей FIAT Ducato. Аналогичная ситуация сложилась и на заводе Ford Focus, который отказался покупать российскую сталь. Поэтому отечественные иномарки не станут дешевле в ближайшее время за счет объявленной локализации производства. Некоторые представители заводов планируют довести уровень локализации производства до 30% не ранее 2010г.

Гость программы "В фокусе" на РБК-ТВ, председатель совета директоров группы компаний Genser Игорь Пономарев считает, что в сложившейся ситуации правильнее идти естественным путем, когда в стране несколько крупных металлоперерабатывающих заводов, разумнее получать качественную сталь, сырье у себя, чем импортировать "железо". По его мнению, лучше заняться повышением качества металлического проката, вместо того чтобы запускать производство новых марок автомобилей. При этом организовать производство комплектующих выгоднее в Китае и Африке, где трудовые ресурсы дешевле и не стоит вопрос дефицита кадров. Учитывая низкую производительность труда ("в 3,5-4 раза ниже, чем в Европе"), дефицит кадров, рост зарплат и инфляцию, цены на собираемые в России иномарки будут выше.

Между тем аналитик по машиностроению и транспорту ИК "Велес Капитал" Марина Иркли полагает, что государственная политика в автопроме - создание условий для промсборки – приведет к тому, что произведенные в России автомобили будут дешевле, чем за границей, а собственное производство уменьшит очереди на автомобиль.

"Если будет выгоднее производить автомобили здесь, тогда откроется и сборочное производство тоже. Но не надо давать преференций кому-то", - возражает И.Пономарев. По его мнению, промсборке мешает не делокализация производства, а проблемы с логистикой. Зарубежный опыт показывает, что ни в одной развитой стране не существует 100% производства всех комплектующих для собственных автомобилей.