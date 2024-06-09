На главу АНО «Цифровые платформы» напали в Москве

Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин госпитализирован, его друг погиб после ссоры, в ходе которой им нанесли удары ножом. Baza пишет, что нападавший — лидер группы «Пасека» Медвёдкин. Коллектив подтвердил его задержание

Арсений Щельцин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово 47-летний мужчина в ходе ссоры напал с ножом на двух других мужчин и нанес одному девять, а другому пострадавшему — три удара, в результате первый скончался в машине скорой помощи, второй — госпитализирован, сообщает московская прокуратура. Нападавший задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Телеграм-канал Baza и «Известия» сообщают, что пострадавшие — гендиректор АНО «Цифровые платформы», бывший директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков. Последний погиб, Щельцин — в больнице. По данным Baza, нападавший — 47-летний лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.

Директор коллектива Павел Жилов подтвердил РБК задержание лидера группы. «На самом деле, что там произошла драка, знаю. С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится. Мы на гастролях. Это его личная история, я бы сказал, носит бытовой характер», — сообщил он.

РБК обратился за комментарием к Арсению Щельцину.

По информации Baza, конфликт произошел в ночь на 9 июня: Щельцин и его друг шли в магазин, когда увидели мужчину с девушкой, которые были в состоянии алкогольного опьянения, громко кричали и искали что-то на детской площадке. Щельцин и Позняков сделали паре замечание, завязалась ссора, и Медвёдкин нанес удары ножом.

СК завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

Как пишет телеграм-канал SHOT, Медвёдкин утверждает, что ударил Щельцина и его друга ножом из-за оскорблений в адрес его 33-летней девушки Марины. По его словам, мужчины напали первыми. Родные Щельцина, в свою очередь, настаивают, что Марина подталкивала музыканта к нападению, передает канал.

34-летний Арсений Щельцин — гендиректор АНО «Цифровые платформы», член IT-советов при Государственной думе, Совете Федерации, Минцифры, Минпромторга и прочих органах власти. Он окончил Высшую школу экономики (ВШЭ): бакалавриат по программе «Бизнес-информатика и прикладная математика» и магистратуру «Инновационный менеджмент».

Щельцин в биографии на сайте АНО «Цифровые платформы» называется основателем Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). В 2017 году он был исполнительным директором организации.

В 2013–2015 годах возглавлял департамент интернет-коммуникаций Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», а с 2015 по 2018 год руководил проектами Института развития интернета (ИРИ). В биографии Щельцина на сайте АНО «Цифровые платформы» ИРИ называют «родоначальником цифровой экономики» в России.