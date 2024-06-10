Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о подробностях нападения
Во время нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина было слышно, как кто-то кричал «Я тебя убью», рассказала РБК жена пострадавшего Евгения Щельцина.
Инцидент произошел на севере московского района Измайлова, где живут супруги. По словам жены, на Щельцина и его друга Ивана Познякова напали поздно вечером 8 июня, около 23:30 мск, когда они шли в сторону метро. Пострадавшие встретили мужчину и женщину, которые вели себя «очень странно, очень шумно».
«Арсений не все помнит — у него был шок, но соседи слышали очень громкие крики «Я тебя убью!» Мужчина сразу стал агрессивно задираться на Ивана, а потом просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения», — сообщила Евгения Щельцина.
Она добавила, что ее муж пытался отогнать нападавшего и защитить Познякова, однако сам получил три ранения, «одно почти до сердца». В результате Иван Позняков был ранен ножом девять раз и скончался в машине скорой помощи.
Нападавшие успели скрыться с места преступления, после чего полиция по камерам видеонаблюдения установила, что они находятся в соседней доме, и задержала их около 3:00 мск. «Скорее всего, они были в наркотическом или алкогольном опьянении», — отметила Щельцина.
Baza ранее сообщила, что на гендиректора «Цифровых платформ» и его друга напали после того, как они сделали замечание мужчине и женщине, которые в состоянии алкогольного опьянения громко кричали и искали что-то на детской площадке. По данным телеграм-канала, нападавший — лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.
Директор коллектива Павел Жилов подтвердил РБК, что Медведкин участвовал в драке и был задержан. «С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится», — рассказал он.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.
Щельцина прооперировали 9 июня, сообщил РБК его друг, бывший директор проектов в АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. Евгения Щельцина отметила, что ее мужу ничего не угрожает и он идет на поправку. «Врачи дают положительные перспективы», — рассказала она.
Главе «Цифровых платформ» 34 года, он является членом IT-советов при Госдуме, Совете Федерации, Минцифры, Минпромторга и других органах власти. До этого Щельцин возглавлял департамент интернет-коммуникаций Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и руководил проектами Института развития интернета.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает