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Общество ,  
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Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о подробностях нападения

Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков встретили мужчину и женщину, которые шумно себя вели, по пути к метро. По словам жены Щельцина, нападавший «задирался» на Познякова, а соседи слышали, как кто-то кричал «Я тебя убью»
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Арсений Щельцин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Во время нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина было слышно, как кто-то кричал «Я тебя убью», рассказала РБК жена пострадавшего Евгения Щельцина.

Инцидент произошел на севере московского района Измайлова, где живут супруги. По словам жены, на Щельцина и его друга Ивана Познякова напали поздно вечером 8 июня, около 23:30 мск, когда они шли в сторону метро. Пострадавшие встретили мужчину и женщину, которые вели себя «очень странно, очень шумно».

«Арсений не все помнит — у него был шок, но соседи слышали очень громкие крики «Я тебя убью!» Мужчина сразу стал агрессивно задираться на Ивана, а потом просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения», — сообщила Евгения Щельцина.

Она добавила, что ее муж пытался отогнать нападавшего и защитить Познякова, однако сам получил три ранения, «одно почти до сердца». В результате Иван Позняков был ранен ножом девять раз и скончался в машине скорой помощи.

Нападавшие успели скрыться с места преступления, после чего полиция по камерам видеонаблюдения установила, что они находятся в соседней доме, и задержала их около 3:00 мск. «Скорее всего, они были в наркотическом или алкогольном опьянении», — отметила Щельцина.

Главу АНО «Цифровые платформы» прооперировали после нападения
Общество
Арсений Щельцин

Baza ранее сообщила, что на гендиректора «Цифровых платформ» и его друга напали после того, как они сделали замечание мужчине и женщине, которые в состоянии алкогольного опьянения громко кричали и искали что-то на детской площадке. По данным телеграм-канала, нападавший — лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.

Директор коллектива Павел Жилов подтвердил РБК, что Медведкин участвовал в драке и был задержан. «С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится», — рассказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Щельцина прооперировали 9 июня, сообщил РБК его друг, бывший директор проектов в АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. Евгения Щельцина отметила, что ее мужу ничего не угрожает и он идет на поправку. «Врачи дают положительные перспективы», — рассказала она.

Главе «Цифровых платформ» 34 года, он является членом IT-советов при Госдуме, Совете Федерации, Минцифры, Минпромторга и других органах власти. До этого Щельцин возглавлял департамент интернет-коммуникаций Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и руководил проектами Института развития интернета.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, София Земляных
нападение ножевое ранение уголовное дело Москва убийство

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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