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Главу АНО «Цифровые платформы» прооперировали после нападения

Гендиректора АНО «Цифровые платформы» Щельцина прооперировали после трех ударов ножом, он приходит в себя, но еще слаб, сообщил его друг. По его словам, близкие опасаются, что нападавшие будут использовать версию самообороны
Арсений Щельцин
Арсений Щельцин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина прооперировали, он приходит в себя, но еще очень слаб, заявил РБК его друг, бывший директор проектов в организации Владимир Зыков.

«Друзья и знакомые пострадавших опасаются, что нападавшая сторона может начать использовать версию самообороны. Все, кто знает Ивана и Арсения, знают, что это мирные люди, поэтому не могли напасть на кого-то», — сказал он.

Щельцину нанесли три удара ножом, его другу, Ивану Познякову — девять в ходе конфликта в столичном районе Измайлово. Позняков умер в машине скорой помощи. 47-летний нападавший задержан. СК завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Baza, нападавший — лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Директор коллектива Павел Жилов подтвердил, что тот участвовал в драке и был задержан. «С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится», — рассказал он РБК.

Конфликт начался после того, как Щельцин и Позняков сделали замечание мужчине и женщине, которые в состоянии алкогольного опьянения громко кричали и искали что-то на детской площадке, сообщает Baza. Как пишет телеграм-канал SHOT, Медведкин утверждает, что ударил Щельцина и его друга ножом из-за оскорблений в адрес его 33-летней девушки Марины. По его словам, мужчины напали первыми. Родные Щельцина в свою очередь настаивают, что Марина подталкивала музыканта к нападению, передает канал.

Щельцину 34 года, он является гендиректором АНО «Цифровые платформы», членом IT-советов при Госдуме, Совете Федерации, Минцифры, Минпромторга и других органах власти. До этого он возглавлял департамент интернет-коммуникаций Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и руководил проектами Института развития интернета.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Екатерина Шокурова
нападение Операция ножевое ранение
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