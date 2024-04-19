Уголовное дело Беркович и Петрийчук передали в военный суд

Дело Беркович и Петрийчук об оправдании терроризма направили в военный суд

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Уголовное дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма, передали для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщила московская прокуратура.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук», — говорится в публикации. Они не признают вину.

Им вменяют ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет. По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года, с тех пор они находятся под арестом. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

В середине апреля 2024 года Беркович и Петрийчук внесли в перечень террористов и экстремистов.