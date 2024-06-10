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Общество ,  
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Криминальному авторитету Шишкану назначили пожизненный срок

Олег Медведев основал самую крупную группировку в Раменках 1990-х, члены которой занимались убийствами для присвоения земельных участков. На его конвоиров тоже заведено дело — их подозревают в передаче телефонов осужденным
Олег Медведев
Олег Медведев (Фото: СК РФ)

Криминального авторитета Олега Медведева (также известен как Шишкан или Олег Раменский) приговорили к пожизненному лишению свободы.

«Медведев занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х годов возглавлял наиболее многочисленное преступное сообщество и входящую в его состав банду на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы Московской области, устрашая жителей области и руководителей коммерческих организаций», — сообщили РБК в Следственном комитете.

Остальные 17 фигурантов дела получили сроки от условного до пожизненного, всем также назначены штрафы от 1,1 млн до 4 млн руб.

По версии следствия, Шишкан и его соучастники убили гендиректора ЗАО «Племзавод «Раменское», депутата местного заксобрания Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи с целью завладения земельными участками племзавода. Шишкана и его подельников подозревают в убийствах для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причинении вреда здоровью, поджогах имущества тех, кто отказывался выполнять требования членов группы, вымогательстве у предпринимателей. Так, в 2014 году участники банды в поселке Володарского Московской области напали на жителя Московской области, который отказался передавать им часть прибыли от незаконной деятельности по добыче и продаже нерудных полезных ископаемых на территории региона. Жертва нападения скончалась на месте.

Двух конвойных арестовали за пронос телефона авторитету Шишкану
Общество
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Шишкана задержали в 2019 году в Люберцах. Разбирательство по его делу началось осенью 2023 года. Присяжные сочли вину Шишкана доказанной, на пожизненном лишении свободы настаивала Генпрокуратура.

Расследование дела сопровождалось скандалами. В апреле уголовное дело завели против конвоиров — их заподозрили в передаче Шишкану мобильных телефонов от его подручных во время заседания суда. По сведениям «Коммерсанта», помощники авторитета пронесли телефоны в прямой кишке и маскировали в пачках из-под сигарет.

Начальнику конвоя Алексею Абакумову и старшему полицейскому Ивану Александрову предъявили обвинение в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
криминальный авторитет приговор пожизненный срок

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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