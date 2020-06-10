ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Фото: НАК РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Все задержанные являются гражданами России. По данным ФСБ, они планировали привести в действие самодельное взрывное устройство на одном из рынков города, а также «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма».

У задержанных изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. По информации ФСБ, задержанные связаны с представителями радикальных украинских формирований, воюющих в Донбассе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму.

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