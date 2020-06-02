Общество , 02 июн, 17:02
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СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
В Чувашии оперативники регионального УФСБ обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами, сейчас следователи выяснят, кем он был создан. Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального Следственного комитета.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт».
Все взрывные устройства обезврежены, «допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего». «Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления», — уточнили в СК.
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