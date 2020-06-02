СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 68,98 (-0,73) Quote, 13:07
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 76,78 (-0,86) Quote, 13:07
Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 17:31 Особое детство: кому и как помогает Центр лечебной педагогики Социальная экономика, 17:30  Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске Общество, 17:22 Болельщики выбрали лучший гол России на чемпионатах Европы по футболу Спорт, 17:22 Онлайн РБК и Sportrecs с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой Спорт, 17:20 Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских Общество, 17:19 Россия определила четыре случая применения ядерного оружия Политика, 17:11 Удаленка и новые сервисы: антикризисные стратегии в HR Pro, 17:06 Путин поручил правительству подготовить корректировки нацпроектов Политика, 17:02 10 недооцененных акций по версии Goldman Sachs Quote, 17:02 СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии Общество, 17:02 Технологии карантина: какие стартапы выиграли 24 млн руб. от Сколково РБК и Сколково, 17:00 Зачем и для кого московский музыкант стал устраивать концерты на балконе Стиль, 17:00 Фонд Pala Assets увеличил сумму иска к руководству «Русского стандарта» Финансы, 16:54
Общество ,  
0 

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Чувашии оперативники регионального УФСБ обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами, сейчас следователи выяснят, кем он был создан. Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт».

Все взрывные устройства обезврежены, «допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего». «Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления», — уточнили в СК.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter