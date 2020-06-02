СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

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В Чувашии оперативники регионального УФСБ обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами, сейчас следователи выяснят, кем он был создан. Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт».

Все взрывные устройства обезврежены, «допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего». «Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления», — уточнили в СК.

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