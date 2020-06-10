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Освящение храма Минобороны сдвинули на более ранний срок

По данным Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, освящение храма Минобороны патриархом Кириллом состоится 14 июня
Фото: Евгения Авраменко / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Евгения Авраменко / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перенесено на 14 июня, сообщили в среду источники ТАСС и РБК в Московской патриархии. Ранее планировалось, что освящение собора состоится 22 июня.

«Скорее всего, будет 14 июня освящение. Пока точной информации у нас нет, но вероятность очень большая, ждем пока официально патриархия объявит», — сказал РБК, в свою очередь, настоятель главного храма Вооруженных сил РФ Стефан Клинский.

Исправление о переносе освящения храма на 14 июня было внесено также в опубликованное 3 июня на сайте Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами сообщение. В изначальной версии (осталась в кэше Google) говорилось, что освящение пройдет 22 июня, однако в обновленной версии упоминается 14 июня (при этом в URL осталось 22-iyunya).

«14 июня в подмосковном парке «Патриот» состоится освящение Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ. Чин Великого освящения совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — говорится в обновленной версии сообщения.

2 июня министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня, в День памяти и скорби.

Как выглядит главный храм Вооруженных сил. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Храм Вооруженных сил России построили в парке «Патриот», который находится неподалеку от города Кубинка в Подмосковье. Об окончании его строительства Минобороны объявило 9 мая, однако открытие перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Авторы: Роман Кирьянов, Евгений Калюков
Теги: РПЦ, Минобороны
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