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Общество ,  
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Шойгу назвал дату открытия храма Минобороны

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Церемония открытия главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом на совещании заявил министр обороны Сергей Шойгу, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти», — сказал Шойгу.

СМИ узнали дату открытия храма Минобороны в парке «Патриот»
Общество
Главный храм Вооруженных сил России

Ранее о том, что церемония открытия храма Минобороны состоится 22 июня, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». В церемонии планирует принять участие президент Владимир Путин, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, 22 июня храм освятит патриарх Кирилл, сообщал глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Мозаику со Сталиным решили перенести в музей при храме в парке «Патриот»
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Храм вооруженных сил России построили в парке «Патриот», который находится неподалеку от города Кубинка в Подмосковье. Об окончании его строительства Минобороны объявило 9 мая, однако открытие перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Теги: Минобороны, храм, парк «Патриот»
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