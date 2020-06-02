Шойгу назвал дату открытия храма Минобороны

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Церемония открытия главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом на совещании заявил министр обороны Сергей Шойгу, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти», — сказал Шойгу.

Ранее о том, что церемония открытия храма Минобороны состоится 22 июня, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». В церемонии планирует принять участие президент Владимир Путин, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, 22 июня храм освятит патриарх Кирилл, сообщал глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.