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Главрач больницы в Коммунарке отправится на помощь медикам Дагестана

На смену московским медикам, оказывающим помощь в борьбе с COVID-19 в регионах, поедут новые бригады. В Дагестан отправится главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который сам переболел коронавирусом
Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса в регионы России отправятся новые бригады московских медиков, в частности в Дагестан поедет главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

«Для оказания поддержки врачам в Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове направляется еще шесть московских медицинских бригад, в каждой из которых от 5 до 9 специалистов — всего порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников из ведущих стационаров столицы», — говорится в сообщении.

Новые бригады поедут на смену тем врачам из Москвы, которые уже работают в регионах.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, больница, регионы
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