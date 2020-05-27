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Пандемия коронавируса ,  
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Путин попросил Собянина отправить медиков и лекарства в регионы

В первую очередь в такой помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Забайкалье, а также Владимирская и Псковская области, заявил президент. Собянин пообещал, что бригады врачей направят туда в ближайшее время
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Система здравоохранения Москвы должна помочь другим регионам в борьбе с коронавирусом, а столица — направить туда медиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с мэром столицы Серегем Собяниным, трансляцию ведет РБК.

По его словам, Москва, которая первой столкнулась с эпидемией, временно привлекала специалистов из других регионов, а также сформировала серьезный запас медицинской техники, оборудования и лекарств, «чего, кстати, не сделали в других крупных мегаполисах мира».

Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве
Политика
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Самые тяжелые сценарии распространения заболевания удалось предотвратить, добавил Путин. Медперсонал в Москве получил уникальный опыт лечения и профилактики коронавирусной инфекции, отметил он. «Знаю, что врачи из Москвы постоянно оказывают своим коллегам из регионов методическое и консультативное содействие. <…> Такое взаимодействие нужно продолжать», — призвал президент.

«Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие еще есть у нас, где положение дел пока, во всяком случае, остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется прямо на месте», — отметил Путин и попросил Собянина направить туда бригады московских медработников и часть запаса лекарств.

В первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье, отметил Путин. Также он призвал в дальнейшем рассмотреть вопрос о направлении медиков во Владимирскую и Псковскую области.

По словам Собянина, власти Москвы 27 и 28 мая обеспечат поездку московских бригад в четыре региона. В Псковскую и Владимирскую область врачей, средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких и лекарства направят в ближайшее время, пообещал он.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, с начала пандемии коронавирусную инфекцию в России подтвердили у 370,6 тыс. человек, зафиксировано 3968 летальных исходов. В Москве заболели более 171 тыс. человек, умерли 2,1 тыс. За последние сутки в стране выявили 8 338 новых случаев заражения — это минимальный показатель с начала мая.

Ситуация в столице и в целом по стране стабилизируется, считает Путин. «По сравнению с пиковыми значениями начала мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое, при том, что объемы тестированных постоянно растут», — отметил он. В связи с этим Собянин предложил смягчить в городе режим самоизоляции: разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю, а также установить график выхода на прогулку для жителей.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Сергей Собянин, коронавирус
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