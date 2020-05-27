Путин попросил Собянина отправить медиков и лекарства в регионы

В первую очередь в такой помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Забайкалье, а также Владимирская и Псковская области, заявил президент. Собянин пообещал, что бригады врачей направят туда в ближайшее время

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Система здравоохранения Москвы должна помочь другим регионам в борьбе с коронавирусом, а столица — направить туда медиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с мэром столицы Серегем Собяниным, трансляцию ведет РБК.

По его словам, Москва, которая первой столкнулась с эпидемией, временно привлекала специалистов из других регионов, а также сформировала серьезный запас медицинской техники, оборудования и лекарств, «чего, кстати, не сделали в других крупных мегаполисах мира».

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Самые тяжелые сценарии распространения заболевания удалось предотвратить, добавил Путин. Медперсонал в Москве получил уникальный опыт лечения и профилактики коронавирусной инфекции, отметил он. «Знаю, что врачи из Москвы постоянно оказывают своим коллегам из регионов методическое и консультативное содействие. <…> Такое взаимодействие нужно продолжать», — призвал президент.

«Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие еще есть у нас, где положение дел пока, во всяком случае, остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется прямо на месте», — отметил Путин и попросил Собянина направить туда бригады московских медработников и часть запаса лекарств.