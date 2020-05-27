Власти Москвы направят медиков в четыре региона для борьбы с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москва направит в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край бригады врачей для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

По ее словам, в эти регионы планируется направить 40 специалистов. Первые рейсы отправятся в среду, 27 мая.

«Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование», — сообщила заммэра.

Ракова отметила, что из столицы в регионы планируется отправить более 200 тыс. упаковок медикаментов и 300 тыс. экспресс-тестов на антитела к COVID-19.