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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы направят медиков в четыре региона для борьбы с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москва направит в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край бригады врачей для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

По ее словам, в эти регионы планируется направить 40 специалистов. Первые рейсы отправятся в среду, 27 мая.

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«Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование», — сообщила заммэра.

Ракова отметила, что из столицы в регионы планируется отправить более 200 тыс. упаковок медикаментов и 300 тыс. экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

В среду, 27 мая, президент России Владимир Путин на совещании с мэром столицы Сергеем Собяниным попросил его направить столичных медиков в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край. В дальнейшем он попросил рассмотреть вопрос о направлении медиков во Владимирскую и Псковскую области.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент напомнил о том, что Москва, столкнувшись с эпидемий коронавируса одной из первых, временно привлекала специалистов из других регионов, а также сформировала серьезный запас медицинской техники, оборудования и лекарств.

Путин также указал на предотвращение самых тяжелых сценариев распространения заболевания. Президент отметил, что медперсонал в Москве получил уникальный опыт лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

Собянин заверил, что 27 и 28 мая столичные власти обеспечат поездку московских бригад в четыре региона, а в Псковскую и Владимирскую области врачей, аппараты искусственной вентиляции легких и лекарства направят в ближайшее время.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Анастасия Ракова, медики, коронавирус
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