Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Первым из них, по словам первого вице-премьера и главы Минфина, является рост расходов на расчеты по кредитам. Кроме того, вниз показатель реальных доходов населения тянет сокращение теневого сектора

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Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов. Об этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждался проект закона о внесении поправок в бюджет на 2019 год.

Первый вице-премьер напомнил, что реальные заработные платы россиян демонстрировали рост как в январе-марте 2019 года (+1,3% к первому кварталу предыдущего года), так и в апреле (+1,6%). Тем не менее, по данным Росстата, реальные доходы населения за первый квартал 2019 года сократились в годовом исчислении на 2,3%. Одной из причин этого, по словам Силуанова, и было повышение расходов на расчеты по кредитам.

«Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных — то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита», — пояснил глава Минфина (цитата по «РИА Новости»).

Обследование Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» подтверждает: закредитованность россиян растет. Однако, по мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, это объясняется как раз тем, что в условиях сокращения доходов население просто вынуждено брать кредиты.