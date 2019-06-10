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Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Первым из них, по словам первого вице-премьера и главы Минфина, является рост расходов на расчеты по кредитам. Кроме того, вниз показатель реальных доходов населения тянет сокращение теневого сектора
Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов. Об этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждался проект закона о внесении поправок в бюджет на 2019 год.

Первый вице-премьер напомнил, что реальные заработные платы россиян демонстрировали рост как в январе-марте 2019 года (+1,3% к первому кварталу предыдущего года), так и в апреле (+1,6%). Тем не менее, по данным Росстата, реальные доходы населения за первый квартал 2019 года сократились в годовом исчислении на 2,3%. Одной из причин этого, по словам Силуанова, и было повышение расходов на расчеты по кредитам.

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«Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных — то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита», — пояснил глава Минфина (цитата по «РИА Новости»).

Обследование Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» подтверждает: закредитованность россиян растет. Однако, по мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, это объясняется как раз тем, что в условиях сокращения доходов население просто вынуждено брать кредиты.

В 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года. Уровень долговой нагрузки граждан (то есть отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) приблизился к историческому пику 2014 года, заявили в марте 2019 года в ЦБ.

Вниз показатель реальных доходов населения, по словам Силуанова, тянет и сокращение теневого сектора. «У нас сокращается так называемый теневой сектор — досчет теневого сектора. Это влияет на снижение показателя реальных доходов населения», — пояснил первый вице-премьер.

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Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они продемонстрировали незначительный рост на 0,1%. Но по итогам первого квартала 2019 года реальные доходы опять уменьшились — на 2,3%. Эксперты РАНХиГС и ВШЭ считают, что, вопреки ожиданиям правительства, реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение.

В ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме Силуанов сказал, что не видит смысла в стабильности, если доходы населения не растут.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Антон Силуанов, кредиты, закредитованность
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