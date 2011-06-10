Составлен фоторобот предполагаемого убийцы Ю.Буданова

Составлен фоторобот предполагаемого убийцы Юрия Буданова. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.

Фоторобот составлен по результатам изучения видеозаписей с камер наблюдения. Все данные о преступнике следователи Главного следственного управления СК России по Москве передали сотрудникам полиции, которые уже приступили к розыску убийцы.

Как передает корреспондент РБК с места происшествия, тело убитого уже погрузили в автомобиль и увезли. Источник в следственно-оперативной группе отметил, что с останками Ю.Буданова будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление причин смерти. Также будут назначены другие экспертизы, в том числе трасологическая и, возможно, химическая.

Ранее сообщалось, что следствие по делу об убийстве Ю.Буданова располагает данными о том, что один из соучастников преступления имел славянскую внешность. В СК РФ отметили, что "преждевременно пока говорить о том, что за этим убийством могут стоять этнические группировки". Никакой информации, подтверждающей такую версию, на данный момент не имеется. При этом следствие не исключает, что убийство Ю.Буданова было провокацией.

Не исключена и версия о том, что убийство было совершено из так называемой кровной мести. Как сообщил источник в следственной группе, в пользу этой версии говорит то, что к преступлению могут быть причастны выходцы с Северного Кавказа. При этом источник отметил, что убийство, скорее всего, было "заказным".

Следствие полагает, что убийство Ю.Буданова было тщательно спланировано. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и прилегающих территорий, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Бывший полковник Ю.Буданов был убит сегодня около 12:20 мск у д.38/16 на Комсомольском проспекте в Москве, когда выходил из нотариальной конторы. Неизвестный расстрелял Ю.Буданова из неустановленного огнестрельного оружия, после чего скрылся на автомобиле. По предварительным данным, в машине находились его сообщники. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство) и по ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).