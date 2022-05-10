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В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5 тыс. случаев COVID

Впервые с начала сентября 2020 года в России медики выявили менее 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Число госпитализированных по сравнению с предыдущим днем снизилось на 17,9% и составило 1 тыс. человек
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4531 новый случай заражения коронавирусом, с этим диагнозом в больницу попала тысяча человек, что на 17,9% меньше, чем днем ранее, сообщает оперативный штаб.

За прошедшие сутки зафиксировали 101 смерть из-за коронавируса. Выздоровели 5014 человек, что на 15,9% меньше, чем за предыдущие сутки, отмечает оперативный штаб. 

Последний раз прирост новых случаев COVID-19 был меньше 5 тыс. в начале сентября 2020 года — 3 сентября зарегистрировали 4995 заразившихся. 

По числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом, по данным за 10 мая, на первом месте находится Санкт-Петербург (309 случаев), на втором — Москва (237 случаев), на третьем — Татарстан (195 случаев), следом идут Волгоградская (162 случая) и Челябинская области (155 случаев). В Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах не выявили ни одного нового случая COVID.

Число госпитализированных с COVID за сутки упало почти в два раза
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Всего с начала пандемии зарегистрировали более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 17,6 млн. По подсчетам оперштаба, умерли из-за COVID свыше 377 тыс. человек.

В конце апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в июне в России возможна новая волна заболеваемости COVID. «Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — сказал он. По мнению опрошенных РБК экспертов, новая волна коронавируса начнется в июне-июле. Они считают, что ее может вызвать распространение подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».

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В то же время в Роспотребнадзоре допустили возвращение в Россию дельта-штамма коронавируса. Cогласно данным ведомства, в период с 19 апреля по 4 мая доля дельта-штамма в России выросла с 0,5 до 2%. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что, в то время как в мире усиливается иммунитет к «омикрону» и его семейству, «дельта» или ее потомок могут вернуться, так как против таких штаммов иммунитет у населения ослабевает.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Полина Мартынова
коронавирус оперативный штаб госпитализация
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