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Пандемия коронавируса ,  
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Число госпитализированных с COVID за сутки упало почти в два раза

Оперштаб: за сутки в России выявили 5447 заболевших COVID, госпитализированы 1308 человек
Число выявленных заражений осталось на том же уровне, что и накануне, но в больницы попало гораздо меньше заболевших
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в России зарегистрировали 5447 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1308 человек, сообщает оперативный штаб. Днем ранее, 7 мая, были выявлены 5,5 тыс. случаев инфицирования, при этом были госпитализированы 2562 человек, то есть почти в два раза больше.

При этом 5 мая число госпитализированных, наоборот, выросло в два раза.

Согласно данным оперштаба, от COVID-19 за последние сутки умерли 118 россиян, днем ранее — 132 человека.

По числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом, по данным, опубликованным 8 мая, на первом месте находится Москва (396 случаев), на втором — Санкт-Петербург (373 случая), на третьем — Московская область (309 случаев), следом идут Татарстан (196 случаев) и Волгоградская область (173 случая).

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Всего с начала пандемии в России выявили более 18 млн случаев заражения COVID-19, умерли, по подсчетам оперштаба, более 376 тыс. человек. По апрельским данным Росстата, за все время пандемии с апреля 2020 года непосредственно от коронавируса в России скончались более 660 тыс. человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в июне в России возможна новая волна заболеваемости COVID-19. «Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — сказал он. Опрошенные РБК эксперты дают схожие прогнозы. По их мнению, новая волна коронавируса начнется в июне-июле. Они считают, что ее может вызвать распространение подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».

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Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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