В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

В ведомстве заявили, что несоблюдение новых правил приведет к ускорению распространения инфекции и ужесточению ограничений

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Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы. По его словам, нарушение новых правил «может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», сообщается на сайте министерства.

Как отметил Чуланов, маска позволяет снизить риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, защитить при встрече с больным человеком и защитить других людей от заражения.

Представитель Минздрава также отметил, что опасность распространения инфекции сохраняется, пока регистрируются новые случаи заболевания. «Несоблюдение ограничительных мер и усиление эпидемии повлечет за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивания карантина», — добавил он.

В Москве масочный режим вводится с 12 мая. Как указали в столичной мэрии, носить медицинские маски и перчатки будет необходимо в общественных местах, а также на рабочем месте. «Общественное место — это все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета. То, где вы непосредственно можете соприкасаться с остальными людьми», — объяснила заместитель мэра Анастасия Ракова. Нарушителей масочного режима ждет штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.