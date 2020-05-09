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В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

В ведомстве заявили, что несоблюдение новых правил приведет к ускорению распространения инфекции и ужесточению ограничений
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы. По его словам, нарушение новых правил «может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», сообщается на сайте министерства.

Как отметил Чуланов, маска позволяет снизить риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, защитить при встрече с больным человеком и защитить других людей от заражения.

Представитель Минздрава также отметил, что опасность распространения инфекции сохраняется, пока регистрируются новые случаи заболевания. «Несоблюдение ограничительных мер и усиление эпидемии повлечет за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивания карантина», — добавил он.

Как масочный режим отразится на кошельке жителей Москвы и Подмосковья
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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В Москве масочный режим вводится с 12 мая. Как указали в столичной мэрии, носить медицинские маски и перчатки будет необходимо в общественных местах, а также на рабочем месте. «Общественное место — это все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета. То, где вы непосредственно можете соприкасаться с остальными людьми», — объяснила заместитель мэра Анастасия Ракова. Нарушителей масочного режима ждет штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.


 
Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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